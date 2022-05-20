عائلة أوجلان تقدم طلبا إلى تركيا للقائه

قدمت عائلة زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، ومحاموه، وعوائل سجناء آخرين في سجن إمرالي التركي طلبا للقائه.

وأوضحت وكالة أنباء هاوار، (تمولها "قوات سوريا الديمقراطية" في الشمال السوري) أن "محمد أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان، ومحاموه مظلوم دينج وذوو السجناء السياسيين الآخرين في سجن إمرالي" قدموا الطلب إلى مكتب النيابة العامة في مدينة بورصة التركية، ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء بهم".

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا "تفرض عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999".

المصدر: وكالة أنباء "هاوار"