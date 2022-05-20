 
مباشر

بينهم روسي وسوريون وسعوديون.. واشنطن ترفع العقوبات المفروضة على متهمين بالتورط في الإرهاب

أخبار العالم

بينهم روسي وسوريون وسعوديون.. واشنطن ترفع العقوبات المفروضة على متهمين بالتورط في الإرهاب
AFP PAUL J. RICHARDS
مبنى وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2cg

أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، رفع أسماء عدة أشخاص من قائمة العقوبات المتعلقة بادعاءات تورطهم في الإرهاب.

وجاء في بيان: "يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمواطن روسي يدعى عليسخاب كيبيكوف، والذي ولد في داغستان، مشيرا إلى أنه معروف بأسماء أخرى بما في ذلك أبو محمد".

وأشار البيان أيضا، إلى "رفع العقوبات عن أفراد من سوريا والسعودية والصومال وإندونيسيا وكندا".

ولم تقدم وزارة الخزانة الأمريكية أي تفسير لهذا القرار.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا