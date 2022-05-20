بينهم روسي وسوريون وسعوديون.. واشنطن ترفع العقوبات المفروضة على متهمين بالتورط في الإرهاب

أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، رفع أسماء عدة أشخاص من قائمة العقوبات المتعلقة بادعاءات تورطهم في الإرهاب.

وجاء في بيان: "يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمواطن روسي يدعى عليسخاب كيبيكوف، والذي ولد في داغستان، مشيرا إلى أنه معروف بأسماء أخرى بما في ذلك أبو محمد".

وأشار البيان أيضا، إلى "رفع العقوبات عن أفراد من سوريا والسعودية والصومال وإندونيسيا وكندا".

ولم تقدم وزارة الخزانة الأمريكية أي تفسير لهذا القرار.

المصدر: "تاس"