إيلون ماسك يرد على مزاعم تحرشه بمضيفة طيران

نفى المليادرير الأمريكى إيلون ماسك أغنى رجل فى العالم المزاعم التي وردت في أحد التقارير بأنه تحرش بمضيفة طيران على طائرة خاصة في عام 2016.

وأكد إيلون ماسك أن ما تم نشره غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة.

وكتب ماسك على تويتر: "أتحدى هذه الكاذبة التي تدعي أن صديقتها رأتني عاريا أن تصف شيئا واحدا فقط، أي شيء على الإطلاق (ندوب، وشم،...)، شيء لا يعرفه الناس.. لن تستطيع فعل ذلك لأن هذا لم يحدث البتة".

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنه يقال إن شركة "سبيس إكس" دفعت مبلغ 250 ألف دولار لأحد مضيفيها لعدم مقاضاة إيلون ماسك بعد أن تقدم لها جنسيا، وفقا لتقارير "بيزنس إنسايدر".

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وكان موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري قد ذكر الخميس أن شركة "سبيس أكس" المملوكة لماسك دفعت 250 ألف دولار في 2018 لتسوية دعوى تحرش رفعتها مضيفة طيران، دون ذكر اسمها، اتهمت ماسك بالتعري أمامها.

ونسب التقرير ذلك إلى امرأة مجهولة قالت إنها صديقة المضيفة، وأضاف أن الصديقة أدلت بشهادتها في إطار عملية تسوية سرية.

ونقلت "بيزنس إنسايدر" عن صديقة المضيفة قولها إنه بالإضافة إلى التعري أمامها، تحسس ماسك فخذ المضيفة وقدم عرضا لها مقابل جلسة تدليك على متن الطائرة.

وباتت المضيفة تعتقد أن رفضها عرض ماسك أضر بفرصها للعمل في "سبيس أكس" ودفعها إلى تعيين محام عام 2018، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

وقال الموقع إن شركة صناعة الصواريخ قامت بالتسوية بعيدا عن المحكمة وتضمنت اتفاقية لعدم إفشاء ما حدث، ومنعت المضيفة من التحدث عن الأمر.

ولم ينشر الموقع الأمريكي اسم الصديقة أو المضيفة.

المصدر: وكالات