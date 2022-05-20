اليونان تتحدث عن انتهاك غير مسبوق لأجوائها من مقاتلات تركية

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، الجمعة، عن انتهاك غير مسبوق للأجواء اليونانية من قبل المقاتلات التركية في منطقة الكسندروبوليس شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ندين بأشد العبارات الانتهاك غير المسبوق للسيادة الوطنية من قبل طائرتين مقاتلتين تركيتين دخلتا بشكل غير قانوني مجالنا الجوي الوطني واقتربتا من ميناء ألكسندروبوليس على مسافة 2.5 ميل بحري فقط".

وأشارت إلى أنها قدمت مذكرة احتجاج فوري وقوي للسفير التركي لدى أثينا.

المصدر: "نوفوستي"