سيئول تنفي صحة تقارير عن موافقتها على خطة لطوكيو بشأن المياه المشعة

نفت كوريا الجنوبية صحة تقرير إعلامي ياباني ذكر أن حكومة سيئول وافقت على خطة طوكيو لإطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط.

وكانت الوزارة تشير إلى تقرير لوكالة أنباء يابانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيه إن الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة برئاسة يون سيوك-يول، "تبدو وكأنها تخطط لإجراء مشاورات مع اليابان على فرضية أن طوكيو ستصرف المياه الملوثة كما هو مخطط لها، بينما اعترضت حكومة مون جيه-إن السابقة على الخطة".

وقالت وزارة الخارجية في سيئول عبر رسالة نصية أرسلت إلى المراسلين الصحفيين: "حكومتنا لم توافق قط على خطة إطلاق مياه فوكوشيما اليابانية. نحن قلقون بشأن بعض التقارير الإعلامية التعسفية والذاتية".

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وتعهدت الوزارة ببذل أقصى الجهود للتوصل إلى "استجابات ضرورية للتخلص من المياه الملوثة بطريقة تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية وبطريقة آمنة من وجهات النظر الموضوعية والعلمية"، مع استمرار المشاورات مع اليابان.

وفي أبريل 2021، أعلنت اليابان خطة لبدء تصريف المياه المشعة في البحر في عام 2023 فيما يتوقع أن يستغرق عقودا من الزمن، ويمكن أن تمتلئ جميع صهاريج التخزين في مصنع فوكوشيما في وقت مبكر من خريف عام 2022.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، منحت هيئة التنظيم النووي اليابانية الموافقة المبدئية على الخطة، ومن المرجح أن تأتي الموافقة النهائية بعد فترة تعليق عام مدتها 30 يوما.

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية