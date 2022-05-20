ألمانيا: مقتل شخصين إثر تحطم طائرة شراعية وتوقعات بعواصف قوية

أفادت الشرطة في ألمانيا بأن مواطنين فرنسيين لقيا حتفهما بعد أن أطاحت رياح قوية بطائرة شراعية تعمل بمحرك وتحطمت في حقل بوسط البلاد.

وحذرت السلطات من عواصف قوية في معظم أنحاء ألمانيا، مع احتمال حدوث أعاصير في بعض المناطق اليوم الجمعة.

وقالت السلطات في ولاية ساكسونيا-أنهالت إن الطيارين، وهما رجل وامرأة، أقلعا الخميس من مطار في بالينشتيد، على بعد 175 كيلومترا جنوب غرب برلين، وإنه تم حث الزوجين، وكلاهما في عمر 59 عاما، على الهبوط بسبب توقع حدوث تغيير مفاجئ في الطقس.

وقالت الشرطة، إنه بعد وقت قصير من التحذير، "يبدو أن عاصفة من الرياح ضربتهما وتسببت في انهيار الطائرة الشراعية، وتحطمت المركبة الجوية في حقل بعد سقوطها من ارتفاع حوالي 40 مترا".

وعطلت العواصف حركة المرور، واقتلعت الأشجار التي سقطت على خطوط السكك الحديدية والطرق، وغمرت المياه مئات الطوابق السفلية في غرب ألمانيا أمس الخميس.

وقال خبراء أرصاد جوية إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وسقوط برد في أجزاء من البلاد يوم الجمعة، مع احتمال أن تسفر العواصف عن رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

المصدر: "أسوشيتد برس"