وضع حجر الأساس للمسجد الرئيسي بقازان بمناسبة 1100 عام على دخول الإسلام إلى مملكة البلقار (فيديو)

احتفلت جمهورية تتارستان بمراسم وضع حجر تذكاري في موقع بناء المسجد الرئيسي الجديد، والذي سيبنى كجزء من احتفال الجمهورية بالذكرى 1100 لدخول الإسلام إلى مملكة البلقار على نهر الفولغا.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، ورئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، ومفتي روسيا الأعلى، طلعت تاج الدين، ومفتي الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، رفائيل جين الدين، ولفيف من سفراء الدول الإسلامية، المشاركة في قمة "روسيا-العالم الإسلامي" في قازان.

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وسوف يستوعب المسجد 10 آلاف مصل، وسيشمل المسجد مجمعا إسلاميا يضم غرف اجتماعات للمناقشات العلمية والدينية وقاعات اجتماعات ومؤتمرات، وقاعات للدرس، وغرف للإعلام، وقاعات للشباب والأطفال، ومساحات عائلية.

ويعرف بلغار الفولغا في المصادر العربية التاريخية باسم مملكة الصقالبة أو مملكة البلقار، وقد وجدت بين القرنين السابع والثالث عشر حول التقاء نهري فولغا والكاما، وقد أسسها ألمش بن يلطوار، والمعروف كذلك باسم جعفر بن عب الله، عقب ارتباطه بالدولة العباسية، زمن الخليفة جعفر المقتدر، الذي أرسل إليه ابن فضلان صاحب الرحلة الشهيرة.

المصدر: تاس