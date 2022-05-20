"تيليغراف": منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بشأن جدري القرود

أفادت صحيفة "تيليغراف" البريطانية بأن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تعقد اجتماعا طارئا على خلفية تفشي عدوى جدري القرود في مختلف أنحاء العالم في الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة أن المنظمة تعقد اجتماعا لمجموعة من الخبراء الرائدين لمناقشة تفشي العدوى، مرجحة أن يركز الاجتماع على مناقشة طرق انتشار الفيروس والنسبة المرتفعة للرجال المثليين وذوي الميول الجنسية المزدوجة بين المصابين الجدد وكذلك مسألة التلقيح.

ومن المفترض أن يحضر الاجتماع، وفقا للصحيفة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الخيارات المطروحة على النقاش قد يكمن في إمكانية استخدام لقاح "جينيوس" ضد الجدري وجدري القرود، لتطعيم الأشخاص الذين خالطوا حالات إصابة مؤكدة.

ويأتي ذلك على خلفية رصد إصابات بجدري القرود في عدد من الدول منذ مطلع مايو الجاري، منها بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا والبرتغال وأستراليا وكندا.

لمصدر: "تيليغراف"