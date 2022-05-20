المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تبدأ الاثنين زيارة إلى الصين

قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن زيارتها المرتقبة للصين ستبدأ يوم الاثنين.

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وأوضح المكتب في بيان، أن زيارة ميشيل باشيليت المرتقبة للصين ستبدأ يوم الاثنين، بما في ذلك زيارة منطقة شينجيانغ حيث تتهم السلطات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.

ولفت إلى أن الزيارة الرسمية تستغرق ستة أيام، بدعوة من الحكومة، مضيفا أنها ستزور قوانغتشو، وكذلك كاشغار وأورومتشي في شينجيانغ.

وكانت باشليت أعلنت أنها ستتوجه إلى الصين في مايو، في زيارة منتظرة منذ فترة طويلة إلى هذا البلد الذي يواجه انتقادات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت باشليه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: "يسرني أن أعلن أننا توصلنا أخيرا إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل الزيارة".

المصدر: أ ف ب