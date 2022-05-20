محكمة إسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد ناشطة وجهت رسائل تهديد لبينيت

قدمت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد ناشطة لإرسالها تهديدات لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.

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وقدمت محكمة الصلح في مدينة بيتاح تكفا، لائحة اتهام ضد إيلانا سبورتا حانيا، وهي ناشطة في حزب الليكود تبلغ من العمر 65 عاما من مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، لإرسالها تهديدات لبينيت، عن طريق رسائل تهديد إلى زوجته وابنه مرفقة بذخيرة سلاح، كما وجهت إليها تهمة حيازة وحمل سلاح.

وأعلنت أجهزة المخابرات والشرطة الإسرائيلية، اعتقال إيلانا سبورتا حانيا، الأسبوع الماضي بشبهة إرسال رسائل تهديد لعائلة بينيت.

وعلى أثر هذه التهديدات، قرر المسؤولون الأمنيون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت تعزيز طواقم الحماية المخصصة له وعائلته.

المصدر: i24 news