بعد يوم على حادث مماثل في تينيسي.. جريحان في إطلاق نار خلال حفل تخرج في ميشيغان

أدى إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية خلال حفل تخرج في ولاية ميشيغان الأمريكية إلى إصابة شخصين، بعد يوم على حادث مماثل وقع أمام مدرسة ثانوية في ولاية تينيسي.

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وقالت ميشيل لاجوي يونغ، عمدة مقاطعة كينت، خلال مؤتمر صحفي إن فتى يبلغ من العمر 16 عاما وامرأة تبلغ من العمر 40 عاما أصيبا خارج حفل تخرج لطلاب مدرسة إيست كينوود الثانوية بعد تبادل إطلاق النار بين شخصين في سيارتين منفصلتين.

وأوضحت أنه عقب إطلاق النار، انطلقت كلتا السيارتين مبتعدتين وتقوم الشرطة بمطاردتهما.

ولفتت الشرطة إلى أن الضحيتين في حالة مستقرة بعد نقلهما إلى المستشفى، موضحة أن المراهق أصيب في معصمه فيما أصيبت المرأة في المعدة.

ووقع حادث مماثل في ولاية تينيسي، حيث لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار اندلع خارج استاد في جامعة ولاية تينيسي الوسطى حيث كان 450 من خريجي مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم.

المصدر: "نيويورك بوست"