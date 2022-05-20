على خلفية إجراء ضد "هواوي" بكين تقول لكندا: سنحمي الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتنا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين بأن الصين تقف بحزم ضد الحظر الذي فرضته كندا على استخدام منتجات "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتين في البلاد.

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وشدد "وانغ وين بين" بأن بكين ستتخذ جميع الإجراءات لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية في إفادة صحفية يوم الجمعة إن "تصرفات الجانب الكندي تنتهك تماما مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الحرة، ما يلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، مشددا على أن بلاده "تعارض ذلك بشدة، وستجري تقييما شاملا وجادا وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

ورأى المتحدث أن الجانب الكندي فرض هذا الحظر على الشركتين الصينيتين من دون أي دليل قاطع، تحت ذريعة مختلقة لمخاطر بالأمن القومي.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، أن كندا قررت حظر استخدام المنتجات والخدمات من شركتي الاتصالات الصينيتين "هواوي" و"زد تي إي" في البلاد، مشيرا إلى أن قرار الحظر جاء بعد دراسة متأنية من قبل وكالات أمنية مستقلة، ومشاورات مع أقرب حلفاء كندا.

يشار على أن كندا أصبحت الدولة الخامسة والأخيرة في التحالف الاستخباراتي لأجهزة استخبارات العيون الخمس، وهي توحد عمل أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والتي كانت حظرت أو قيدت وصول "هواوي" إلى شبكات "5 جي" الوطنية بسبب مخاوف من التجسس.

المصدر: نوفوستي