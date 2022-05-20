وسط تصاعد التوترات مع الصين.. الفلبين تشيد مواقع لخفر سواحل في مناطق بحرية متنازع عليها

قال مسؤولو خفر السواحل في الفلبين اليوم الجمعة إن السلطات أنشأت ثلاثة مواقع لخفر السواحل في ثلاث جزر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه لمراقبة تحركات السفن وتعزيز السلامة.

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وعززت هذه الخطوة وجود القوات الفلبينية على الجزر في أرخبيل سبراتلي المتنازع عليه بشدة، ومن المرجح أن تثير استياء بكين، التي تطالب بالممر المائي المتنازع عليه بالكامل تقريبا.

واحتجت الصين على أي إنشاءات جديدة في المنطقة رغم أنها حولت سبعة مواقع لشعاب مرجانية متنازع عليها إلى قواعد جزر تخضع لحراسة عسكرية في السنوات الماضية، ما أثار قلق الدول المتنافسة التي لها مطالب في بحر الصين الجنوبي والولايات المتحدة، التي ليس لديها مطالبات إقليمية لكنها تنشر قواتها البحرية والجوية للقيام بدوريات "لضمان حرية الملاحة والتحليق" على المياه المتنازع عليها.

وقال الأميرال أرتيميو أبو في خفر السواحل إن المواقع على الجزر، التي أقيمت هذا الأسبوع، سيديرها أفراد من خفر السواحل ومجهزة باتصالات لاسلكية يمكنها إبلاغ مقر خفر السواحل في مانيلا بأي حادث. ولم يحدد أبو عدد الأفراد الذين سيتم نشرهم في النقاط الجديدة لكنه قال إنها أكبر عملية نشر لأفراد خفر السواحل في المنطقة المتنازع عليها حتى الآن.

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وقال أبو في بيان "من خلال مراكز مراقبة القيادة هذه، نقوم بتحسين قدراتنا في تعزيز السلامة البحرية والبحث والإنقاذ البحري وحماية البيئة البحرية".

واحتلت القوات الفلبينية الجزر الثلاث لسنوات وهي معروفة دوليا باسم جزر "ويست يورك" و"نانشان" و"شمال شرق كاي".

وفي الأسبوع الماضي، نصب خفر السواحل خمس عوامات ملاحية تحمل أعلام الفلبين قبالة الجزر الثلاث وبالقرب من جزيرة ثيتو، أكبر الجزر والمناطق التسع التي احتلتها القوات الفلبينية في خليج سبراتلي. تعتبر الفلبين جزءا كبيرا من سبراتلي كجزء من مقاطعة بالاوان الغربية.

المصدر: "أسوشيتد برس"