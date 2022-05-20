إسرائيل: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى شمال الضفة الغربية (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "حراس سلطة المعابر التابعة للوزارة، أحبطوا محاولة تهريب حوالي 4000 رصاصة من عيار 5.56 ملم من إسرائيل إلى شمال الضفة عند معبر ريحان".

وقالت الوزارة في بيان إن "مواطنين إسرائيليين وصلا من وادي عارة إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، وأثارا الشكوك بين حراس وزارة الدفاع. وبعد تفتيش السيارة، تم العثور على أربعة صناديق مسروقة تابعة للجيش الإسرائيلي وفيها قرابة 4000 رصاصة"، مؤكدة أنه "تم حجز الذخيرة وتحقق القوات الأمنية مع المشتبه بهما".

وزارة الدفاع الإسرائيلية

وزارة الدفاع الإسرائيلية

وزارة الدفاع الإسرائيلية

المصدر: RT