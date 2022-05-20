 
مباشر

المعارضة الأرمنية تنظم مسيرة احتجاجية ضد وفد ليتوانيا (فيديو)

أخبار العالم

المعارضة الأرمنية تنظم مسيرة احتجاجية ضد وفد ليتوانيا (فيديو)
Globallookpress Jodi Hilton/ZUMAPRESS.com
المظاهرات في أرمينيا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t27c

نظم أنصار المعارضة الأرمنية في يريفان مسيرة احتجاجية من ميدان فرنسا إلى مقر إقامة الرئيس الأرمني، حيث وصل وزير الخارجية الليتواني.

إقرأ المزيد
اعتقال اثنين من منفذي الهجوم في داغستان عام 1999
اعتقال اثنين من منفذي الهجوم في داغستان عام 1999

وأطلق المتظاهرون صيحات استهجان ضد الوفد الدبلوماسي الليتواني، وذهبوا بعد ذلك إلى ساحة الجمهورية، حيث تجمعت قوات شرطة إضافية.

وتنظم المعارضة الأرمنية في الفترة الأخيرة مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، الذي يتهمونه بالرغبة في "التنازل عن قرة باغ لأذربيجان"، حيث قال نائب رئيس البرلمان، وزعيم المعارضة، أشخان سغاتليان، في وقت سابق إن "حركة الاحتجاج الشعبية تهدف إلى إرغام باشينيان على الاستقالة. فهو خائن، كذب على الشعب، ولن تتوقف الاحتجاجات حتى يستقيل".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا