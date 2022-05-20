المعارضة الأرمنية تنظم مسيرة احتجاجية ضد وفد ليتوانيا (فيديو)

نظم أنصار المعارضة الأرمنية في يريفان مسيرة احتجاجية من ميدان فرنسا إلى مقر إقامة الرئيس الأرمني، حيث وصل وزير الخارجية الليتواني.

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وأطلق المتظاهرون صيحات استهجان ضد الوفد الدبلوماسي الليتواني، وذهبوا بعد ذلك إلى ساحة الجمهورية، حيث تجمعت قوات شرطة إضافية.

وتنظم المعارضة الأرمنية في الفترة الأخيرة مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، الذي يتهمونه بالرغبة في "التنازل عن قرة باغ لأذربيجان"، حيث قال نائب رئيس البرلمان، وزعيم المعارضة، أشخان سغاتليان، في وقت سابق إن "حركة الاحتجاج الشعبية تهدف إلى إرغام باشينيان على الاستقالة. فهو خائن، كذب على الشعب، ولن تتوقف الاحتجاجات حتى يستقيل".

المصدر: RT