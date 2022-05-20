سريلانكا.. إغلاق المدارس والحد من العمل لمواجهة النقص الحاد في الوقود

أعلنت السلطات في سريلانكا، إغلاق المدارس اليوم، والطلب من المسؤولين الحكوميين عدم الحضور للعمل بهدف الاستعداد لنقص حاد في الوقود من المتوقع أن يستمر أياما.

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وطلبت وزارة الإدارة العامة من المسؤولين الحكوميين، عدم الحضور إلى العمل "في ضوء النقص الحالي في الوقود ومشاكل مرافق النقل" في جميع أنحاء البلاد.

كما أغلقت المدارس الخاصة التي وافقت عليها الدولة والحكومة يوم الجمعة وسط تفاقم نقص الوقود، حيث ينتظر آلاف الأشخاص في طوابير في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد لعدة أيام في كل مرة.

وتكافح حكومة البلاد، للعثور على أموال لدفع تكاليف استيراد الوقود والغاز وغيرها من الضروريات في الأشهر الأخيرة حيث أصبحت الدولة الواقعة على المحيط الهندي على شفا الإفلاس.

ووسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أوقفت سريلانكا سداد حوالي 7 مليارات دولار من القروض الخارجية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار يتم سدادها بحلول عام 2026.

ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 51 مليار دولار. وتقول وزارة المالية إن الدولة لديها حاليا 25 مليون دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية الصالحة للاستخدام.

المصدر: أ ب