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مادورو يتلقى جرعة معززة من "سبوتنيك لايت" الروسي

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مادورو يتلقى جرعة معززة من
Globallookpress Marcos Salgado/Xinhua
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (صورة أرشيفية)
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تلقى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا كجرعة منشطة.

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صرح بذلك مادورو في حسابه على موقع "تويتر"، حيث أضاف أن زوجته أيضا تلقت نفس اللقاح، وشدد الرئيس على أهمية حصول جميع مواطني الدولة على الجرعات المنشطة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن استعدادها لإزالة أحد أقارب زوجة الرئيس مادورو من قائمة العقوبات الأمريكية كخطوة إضافية لتحسين العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها "محاولة لدق إسفين" بين كراكاس وموسكو، لتحل مشكلة ارتفاع أسعار المحروقات على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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