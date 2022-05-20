هنغاريا.. أوربان يوضح كيفية الوصول إلى السلطة

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إنه "يجب السيطرة على وسائل الإعلام حتى نصل إلى السلطة"، معتبرا أنه "لا يمكننا إظهار جنون اليسار التقدمي إلا إذا كانت لدينا وسائل إعلام".

وخلال تجمع لعشرات من المحافظين البارزين من أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في هنغاريا، لحضور مؤتمر العمل السياسي للمحافظين الأمريكيين CPAC، الذي يعقد في أوروبا لأول مرة، وصف أوربان بلاده بأنها "معقل القيم المسيحية المحافظة في أوروبا".

وحث المحافظين الأمريكيين على هزيمة "هيمنة الليبراليين التقدميين في الحياة العامة، كما فعلت أنا في هنغاريا"، مشددا على أن "علينا إعادة المؤسسات في واشنطن وبروكسل.. علينا إيجاد حلفاء في بعضنا البعض وتنسيق تحركات قواتنا".

وحث أوربان الحركة المحافظة على السيطرة بشكل أكبر على وسائل الإعلام، معتبرا أنه "لا يمكننا إظهار جنون اليسار التقدمي إلا إذا كانت لدينا وسائل إعلام تساعدنا".

المصدر: AP