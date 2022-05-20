وزير: باكستان لا ترغب في الانحياز إلى أي طرف في النزاع الأوكراني

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، مساء أمس في نيويورك، إن بلاده لا تريد الانخراط في نزاع وستستمر في الإصرار على حل دبلوماسي للوضع في أوكرانيا.

وأضاف الوزير في حديث للصحفيين: "باكستان ليست جزءا من أي نزاع ولا تريد أن تصبح كذلك على الإطلاق. سنواصل التأكيد على أهمية السلام والحوار والدبلوماسية من أجل حل سريع للنزاع [الأوكراني]".

وأشار الوزير إلى أن بلاده لديها مشاكلها الخاصة، وأمامها يوجد "نموذج في شكل حرب طويلة الأمد في أفغانستان".

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وتعليقا على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لروسيا، شدد زرداري على أن "الزيارة لروسيا تمت وفقا للسياسة الخارجية المتبعة"، وعبر عن تضامنه مع عمران خان، مشيرا إلى أنه "لم يعرف أي أحد عن بداية النزاع الروسي الأوكراني".

المصدر: تاس