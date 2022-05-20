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كولومبيا.. صاعقة تضرب أكاديمية عسكرية وتصيب 19 متدربا

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كولومبيا.. صاعقة تضرب أكاديمية عسكرية وتصيب 19 متدربا
Globallookpress
صورة أرشيفية
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تسببت صاعقة بإصابة 19 طالبا بجروح في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الكولومبي في مدينة توليمايدا.

وكان الجنود يشاركون في تدريبات بالقاعدة العسكرية للجيش الكولومبي في مدينة توليمايدا جنوب شرق العاصمة بوغوتا عندما ضرب البرق المنشآت.

وقالت السلطات إن هناك 16 رجلا وثلاث نساء يعالجون من إصاباتهم، دون أن توضح مدى خطورة حالتهم.

من جهته، أوضح الجيش الكولومبي، في بيان، أن "الكتيبتين المتدربتين رقم 2 ورقم 3، اللتين كانتا تشاركان في تدريبات تكتيكية في أرض القطاع المعروف باسم ميسا باجا، في قاعدة توليمايدا العسكرية، تعرضتا لصاعقة".

المصدر: the mirror

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