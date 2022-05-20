لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ86
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t260
في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية وضرب مواقع القوات الأوكرانية، مركزا جهوده حاليا على تحرير كامل أراضي دونباس.
ميدانيا
- ضابط مخابرات أوكراني سابق: يوجد موقع دردشة مشترك للنازيين الأوكرانيين والأمريكيين
- لوغانسك: اعتراض صاروخ "توتشكا أو" أوكرني بالقرب من مدينة دبالتسيف
- دونيتسك.. المسلحون الأوكرانيون يقصفون بلدة ياسنوفاتايا بالصواريخ
- فرنسا تنشر صواريخ "مامبا" في رومانيا لتعزيز جناح الناتو الشرقي
- البنتاغون: سنزود أوكرانيا بـ 18 مدفع "هاوتزر" و3 رادارات مضادة للصواريخ
- قناص روسي يتلقى هدية من شركة خاصة
- الدفاع الروسية: كييف تستعد لتنفيذ استفزازات باستخدام "الهاونات المتجولة"
- البنتاغون يأمل في "الاقتراب من حل دبلوماسي" في أوكرانيا بعد مكالمة ميلي وغيراسيموف
- نيبينزيا: كييف تتجنب بكل طريقة ممكنة التعاون بشأن الخروج الآمن للسفن من البحر الأسود
.......................................................
ردود الفعل
- "الحبوب مقابل الأسلحة" لأوكرانيا.. موسكو تبوح بما يفكر به الغرب حاليا
- فرنسي عاد من أوكرانيا يوجه سؤالا "بسيطا" لماكرون
- سيناتور أمريكي: سنضطر إلى الاقتراض من الصين لمساعدة أوكرانيا!
- سيناتور أمريكي: معظم الأمريكيين يعارضون حربا مع روسيا
- تراس: لندن وواشنطن لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا
- ممثل بيلاروس لدى الأمم المتحدة يتحدث عن "أصداء نازية" في العقوبات الغربية
- دبلوماسية أوروبية تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على التحقيق بجرائم الحرب في أوكرانيا بحيادية "فيديو"
- وزير خارجية لاتفيا: نخطط للاستغناء عن الغاز الروسي
- 20 شركة أوروبية و14 عميلا.. شركات الطاقة الأوروبية ترضخ لروسيا وتتسابق لفتح حسابات بالروبل
- "البوندستاغ" يقر قانونا يلزم رجال الأعمال الروس في ألمانيا بالكشف عن ممتلكاتهم
- برلماني روسي: الكونغرس الأمريكي صادق على إتلاف 40 مليار دولار
- شخصية روسية تبدي "حنقها" من تمجيد أوكرانيا للنازيين "المحاصرين بغباء في آزوفستال"
- روسيا تحدد هوية معتدين على سفيرها في بولندا وتتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة
- بريطانيا: تركيا من أقدم أعضاء الناتو ويجب الاستماع إليها بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف
- زاخاروفا: روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية ونقص الإمدادات تتحمله كييف
- بلينكن: أوكرانيا لن تبقى إذا أوقفت القتال
- "تاس": خطة إيطاليا للتسوية في أوكرانيا لا تزال في المرحلة الأولى من الدراسة
- مدفيديف: يفرضون علينا عقوبات مجنونة ثم يطلبون منا توفير الغذاء لهم
- ألمانيا تجرد مستشارها الأسبق من امتيازات رسمية لرفضه قطع علاقاته بروسيا
- مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تخصيص 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا
- جورج بوش الابن يقع في الفخ ويعترف بما أخفاه غيره من الرؤساء الأمريكيين
- غوتيريش يحث مجلس الأمن على "فعل كل ما يمكن" لوقف القتال في أوكرانيا
- طهران: عبد اللهيان عرض على لافروف وساطة إيران بغية وقف القتال في أوكرانيا
- وزراء خارجية "بريكس" يصدرون بيانا مشتركا حول أوكرانيا والأسلحة النووية وعسكرة الفضاء
- لوكاشينكو: بيلاروس اشترت من روسيا "الكمية المناسبة" من "إس -400" و"إسكندر" - فيديو