لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ86

في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية وضرب مواقع القوات الأوكرانية، مركزا جهوده حاليا على تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

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