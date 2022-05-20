فرنسي عاد من أوكرانيا يوجه سؤالا "بسيطا" لماكرون

قال العسكري الفرنسي السابق أدريان بوكي، الذي زار أوكرانيا في مهمة إنسانية، إنه يجب على سلطات بلاده، أن تشرح سبب قيام باريس بتزويد النازيين الجدد وبالذات فوج آزوف بالأسلحة.

وأضاف في حديث لمحطة إذاعة Sud Radio: "أريد أن أطرح سؤالا بسيط للغاية واستفسر من الحكومة الفرنسية، كيف يمكنها أن تشرح وتبرر حمل عناصر فوج آزوف الذين يرتدون شارة SS والرايخ الثالث، لأسلحة قدمتها فرنسا وأوروبا لأوكرانيا؟".

ويرى العسكري الفرنسي السابق أن استخدام عناصر آزوف للأسلحة الغربية التي تلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، يضفي طابع الشرعية عليهم في المؤسسات الرسمية الأوكرانية.

وأشار العسكري السابق، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرك شخصيا غموض الوضع الحالي.

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وقال: "لماذا لا يذهب ماكرون إلى أوكرانيا؟ في رأيي، بدأ ماكرون يدرك أن الأسلحة الفرنسية والذخيرة الفرنسية تقع في أيدي النازيين الجدد".

المصدر: نوفوستي