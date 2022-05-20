الإعلام الإسرائيلي: إيران حاولت خطف وزير

كشف موقع "يسرائيل هيوم" الإسرائيلي عن محاولات إيرانية لاختطاف شخصيات إسرائيلية رفيعة من بينها وزير الأمن السابق، وقائد الأركان العامة سابقا، موشيه بوغي يعالون.

وحسب الموقع فإن يعالون، شك بأمر تلك المجموعة حين حاولت التقرب منه فقام بإبلاغ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وهكذا كشف أمرهم.

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قد ذكرت يوم أمس الخميس، أن "الاستخبارات الإيرانية حاولت استدراج أكاديميين ومسؤولين كبار إلى الخارج لاختطافهم"، مشيرة إلى أن جهاز الأمن العام "رصد في الأشهر الأخيرة، نشاطات للاستخبارات الإيرانية لتشجيع أكاديميين إسرائيليين ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية على السفر إلى الخارج بهدف اختطافهم أو المساس بهم".

وأضافت: "انتحل عناصر الاستخبارات الإيرانية هوية محاضرين، وصحفيين ورجال أعمال، وقد تم التواصل مع الإسرائيليين بواسطة البريد الإلكتروني".

ومن جهتها قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه "تم الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عن طريق البريد الإلكتروني، باستخدام عنوان بريد مشابه جدا، أو تغيير حرف أو علامة، بعنوان أصلي معروف للطرف الآخر بغرض إقامة اتصال".

وأكدت الصحيفة أنه "بعد إجراء اتصال أولي مع الإسرائيلي، يطلب منه التبديل إلى محادثة على واتس أب برقم هاتف جديد غير مألوف له"، مضيفة: "امتنع المواطنون الإسرائيليون الذين تلقوا هذه الاستفسارات المشبوهة عن الرد عليها، بل وقاموا بتنبيه الأجهزة الأمنية".

المصدر: i24news