ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يصل لبلاده في زيارة قصيرة تثير انتقادات

وصل الملك الإسباني السابق خوان كارلوس إلى بلاده مساء الخميس بعد مرور نحو عامين على وجوده بمنفاه في الإمارات، في وقت تثير زيارته القصيرة الأولى هذه انتقادات كثيرة.

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وأفاد القصر الملكي في وقت سابق بأن خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش على خلفية فضائح مالية وأخرى تتعلق بحياته الخاصة يزور إسبانيا "في الفترة من الخميس 19 مايو إلى الاثنين 23 مايو".

وأضاف أن الملك السابق البالغ 84 عاما الذي لم تطأ قدماه إسبانيا منذ أغسطس 2020، سيقيم في سانخينخو في شمال غرب إسبانيا حيث يلتقي ابنه الملك فيليبي السادس الاثنين في مدريد قبيل عودته إلى أبوظبي.

وهبطت طائرة الملك الخاصة التي أقلعت من أبوظبي، الخميس بعيد الساعة 19,00 في مطار فيغو الصغير في غاليسيا، بشمال غرب إسبانيا. ونزل منها خوان كارلوس ببطء متكئا على عصا، قبل أن تستقبله ابنته الكبرى إلينا، حسب وكالة "فرانس برس".

ثم توجه خوان كارلوس إلى سانخينخو حيث يحضر سباق قوارب في نهاية الأسبوع. ولدى وصوله إلى المدينة، حيا الملك السابق من داخل سيارته الحشد المتجمهر أمام المنزل الذي سيقيم فيه، رافعا إبهامه للدلالة على أنه بخير.

وشدد القصر الملكي على أن الملك السابق يغادر الاثنين إلى أبوظبي "حيث استقر بشكل دائم وثابت"، قبل أن يؤكد أن خوان كارلوس يعتزم من الآن فصاعدا العودة "بانتظام إلى إسبانيا" لرؤية "عائلته وأصدقائه"، على أن يبقى "في مكان إقامة خاص".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز عارضت بشدة إمكانية إقامة خوان كارلوس في قصر لازارزويلا، المقر الرسمي للملك الذي يتولى رئاسة الدولة.

ووجه الحزب اليساري الراديكالي "بوديموس"، عضو الائتلاف الحاكم، انتقادات حادّة للملك السابق.

من جهتها كتبت صحيفة "إل باييس" أنه "لا يوجد سبب قانوني يمنع الملك السابق من السفر إلى إسبانيا، لكن هناك فيضا من الأسباب الأخلاقية التي تفسر الاضطراب الناجم عن إعلان زيارته هذه".

وكان فيليبي السادس قد نأى بنفسه عن والده، في محاولة لاستعادة صورة الملكية الإسبانية منذ توليه العرش عام 2014.

المصدر: أ ف ب