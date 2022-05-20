"الليكود" يخطط لطرح مشروع قانون حل الكنيست

يخطط حزب "الليكود" الإسرائيلي المعارض لطرح مشروع قانون لحل الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وذلك عقب إعلان النائبة غيداء ريناوي زعبي من حزب "ميرتس" استقالتها من الائتلاف الحكومي.

إقرأ المزيد

وقال رئيس كتلة "الليكود"، ياريف لافين، إثر الإعلان عن استقالة ريناوي، حسب موقع "واينت" العبري: "إن حكومة الفشل والعجز برئاسة بينيت ولابيد أصبحت اليوم حكومة أقلية في الكنيست. لقد فشل بينيت في الاقتصاد والأمن وفي كل مجال. من الواضح الآن للجميع أن الحكومة فقدت الحق في الوجود. سنستبدل قريبا هذه الحكومة السيئة والفاشلة بحكومة جيدة لدولة اسرائيل ومواطني اسرائيل".

وعلق عضو الكنيست من "الليكود" شلومو قرعي على استقالة ريناوي زعبي عبر "تويتر": "هناك مناهضون للصهيونية مثل زعبي، حتى عندما تكون لديهم حكومة مناهضة للصهيونية بشكل كامل، يشق عليهم تحملها. الحقيقة هي أنها على حق. هذه حكومة بلا قيم. لقد باعوا كل شيء، عن اليمين وعن اليسار، مقابل الشهرة والسلطة".

المصدر: "معا"