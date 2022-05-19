كوريا الجنوبية.. إصابة 8 أشخاص على الأقل في انفجار بمصفاة لتكرير النفط (صور)

قال رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الخميس في انفجار بمصفاة لتكرير النفط في مدينة أولسان جنوب شرق البلاد.

والمصفاة مملوكة لشركة "إس-أويل" وهي ثالث أكبر شركة تكرير للنفط في كوريا الجنوبية.

وأفادت سلطات الإطفاء بأنها تلقت بلاغا عن الانفجار الذي وقع في مصفاة "إس-أويل" في منطقة أونسان الصناعية في المدينة الصناعية، الواقعة على بعد 414 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول، في حدود الساعة 8:52 مساء.

وتم إرسال رجال الإطفاء إلى المصنع لاحتواء الحريق.

وذكرت السلطات أنها تعتقد أن الحادث وقع أثناء معالجة النفط الخام وتحويله إلى بترول.

Ocho personas resultaron heridas hoy por una explosión en una refinería de S-Oil Corp., el tercer refinador más grande de #CoreadelSur 🇰🇷, en la ciudad sudoriental de Ulsan.



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🔗https://t.co/IWFKaf0j1Xpic.twitter.com/ZkrcCnWDhd — Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) May 19, 2022

Uma explosão na refinaria da S-Oil, localizada na cidade de Ulsan, deixou ao menos 8 trabalhadores feridos.



A causa do acidente ainda não pôde ser determinada.



📷: Yonhap News



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المصدر: وكالة "يونهاب"