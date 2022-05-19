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كوريا الجنوبية.. إصابة 8 أشخاص على الأقل في انفجار بمصفاة لتكرير النفط (صور)

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كوريا الجنوبية.. إصابة 8 أشخاص على الأقل في انفجار بمصفاة لتكرير النفط (صور)
Gettyimages.ru
كوريا الجنوبية
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قال رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الخميس في انفجار بمصفاة لتكرير النفط في مدينة أولسان جنوب شرق البلاد.

والمصفاة مملوكة لشركة "إس-أويل" وهي ثالث أكبر شركة تكرير للنفط في كوريا الجنوبية.

وأفادت سلطات الإطفاء بأنها تلقت بلاغا عن الانفجار الذي وقع في مصفاة "إس-أويل" في منطقة أونسان الصناعية في المدينة الصناعية، الواقعة على بعد 414 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول، في حدود الساعة 8:52 مساء.

وتم إرسال رجال الإطفاء إلى المصنع لاحتواء الحريق.

وذكرت السلطات أنها تعتقد أن الحادث وقع أثناء معالجة النفط الخام وتحويله إلى بترول.

المصدر: وكالة "يونهاب"

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