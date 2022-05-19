تركيا: أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بينهما

أعلنت أنقرة أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا لاتفاق حول تشكيل لجنة لترسيم الحدود الثنائية بينهما خلال اجتماع في بروكسل.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الحكومة الأرمينية تتعرض لضغوط ممن وصفهم بالراديكاليين في الداخل والشتات، داعيا يريفان للاستجابة إلى "المقاربة الحسنة" تجاه أذربيجان، وأشار إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراءه الآخرين "بضرورة تشجيع أرمينيا أكثر في هذا الاتجاه".

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وحسب وكالة "الأناضول"، فقد أعرب تشاووش أوغلو، عن سعادة تركيا وترحيبها بمقترح تولي وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا مفاوضات اتفاق سلام شامل.

وفي تصريح صحفي عقب مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، أضاف الوزير التركي أن "أذربيجان أظهرت رغبتها بالسلام والاستقرار الإقليميين عقب تحقيقها النصر (في إقليم قره باغ)، لافتا إلى أنها قدمت مقترحا لسلام شامل مع أرمينيا".

وأشاد بدعم أذربيجان لمحادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وختم بالتأكيد على أن بلاده وأذربيجان راغبتان في تحقيق السلام.

المصدر: "الأناضول"