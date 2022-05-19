أول إصابة بجدري القردة في فرنسا
Legion-Media Karim Ait Adjedjou/Avenir Pictures/Abaca/Sipa USA
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن أول إصابة بمرض جدري القردة عند الإنسان في إقليم إيل دو فرانس الذي يضم العاصمة باريس.
ولم يكشف الأطباء عن هوية المريض، أو ملابسات إصابته، مشيرين إلى أن المصاب يعاني من الحمى.
ودعا الأطباء جميع من يشعرون باحتمال إصابتهم بالمرض أن يدخلوا العزل الذاتي.
يذكر أن أوروبا سجلت في الفترة الأخيرة أعدادا غير عادية للإصابات بجدري القردة، حيث تم رصد ما مجموعه أكثر من 40 إصابة في إسبانيا والبرتغال، إضافة إلى تسجيل إصابات في بريطانيا والولايات المتحدة.
المصدر: تاس