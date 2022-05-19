كندا تحظر إنشاء شركة "هواوي" الصينية لشبكات الجيل الخامس

قررت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظر استخدام تقنيات هواوي الصينية في شبكات الهاتف المحمول الكندية من الجيل الخامس.

وتطوير شبكات الجيل الخامس أو 5G سيمنح الناس اتصالات أسرع عبر الإنترنت ويوفر سعة بيانات هائلة لتلبية الطلب النهم حيث يرتبط المزيد والمزيد من الأشياء بالإنترنت والابتكارات مثل الواقع الافتراضي والألعاب الغامرة والمركبات ذاتية القيادة.

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ولطالما ضغط النقاد، بمن فيهم المحافظون الكنديون المعارضون، على الليبراليين لحرمان هواوي من أي دور في بناء البنية التحتية للجيل الخامس في البلاد، قائلين إن ذلك سيسمح لبكين بالتجسس على الكنديين بسهولة أكبر.

وأكد هذه الخطوة المتحدث باسم وزير السلامة العامة الكندي.

وتعد هواوي أكبر مورد عالمي لأجهزة الشبكات لشركات الهاتف والإنترنت، وكانت رمزا لتقدم الصين في أن تصبح قوة عالمية تكنولوجية - وموضوعا لأمن الولايات المتحدة ومخاوف إنفاذ القانون.

ويقول بعض المحللين إن الشركات الصينية انتهكت القواعد والأعراف الدولية وسرقت التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن الصين والولايات المتحدة وكندا أكملت ما كان عمليا عملية تبادل سجناء العام الماضي شملت مسؤولة تنفيذية بارزة من هواوي.

وسجنت الصين اثنين من الكنديين بعد فترة وجيزة من اعتقال كندا منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز وابنة مؤسس الشركة، بناء على طلب تسليم من الولايات المتحدة.

المصدر: أ ب