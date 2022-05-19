مسلح يصعد على سطح كنيسة أمريكية ويطلق النار

تمكنت الشرطة من إقناع رجل مسلح صعد إلى سطح كنيسة في بلدة أبليتون الأمريكية بولاية ويسكونسن، بالاستسلام، بعد أن قام بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء.

وكتب باريت تريون، مراسل الفرع المحلي لقناة "سي بي إس" التلفزيونية على صفحته في تويتر اليوم الخميس: "عملية الشرطة انتهت. تم القبض على المشتبه به المعروف للشرطة ولم يصب أحد بأذى". وأضاف أن ضباط إنفاذ القانون يدرسون ما يربط المهاجم بالكنيسة.

وبحسب شرطة أبليتون، تمكن الرجل من إطلاق عدة أعيرة نارية، ووفق المعلومات الأولية، أطلق النار في الهواء.

ولم ترد أنباء عن دوافع أو مطالب مطلق النار.

المصدر: تاس