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بدعوى من RT.. محكمة روسية تجمد أصول وممتلكات الفرع الروسي لـ"غوغل"

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بدعوى من RT.. محكمة روسية تجمد أصول وممتلكات الفرع الروسي لـ
Legion-Media Andrey Kekyalyaynen
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قامت محكمة روسية بتجميد كافة أصول وممتلكات الفرع الروسي لشركة "غوغل" بقيمة 500 مليون روبل (أكثر من 8 ملايين دولار) في إطار دعوى قضائية رفعتها شبكة RT.

وكانت مؤسسة "تي في نوفوستي" التي تدير شبكة قنوات RT قد رفعت دعوى قضائية ضد Google Ireland Limited وGoogle LLC والمكتب الروسي لـ"غوغل" بسبب حجب حسابات RT على موقع "يوتيوب" التابع للشركة العملاقة.

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ووافقت المحكمة الروسية على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذ المطالب الواردة في الدعوى، وجمدت الأصول التابعة للفرع الروسي من "غوغل".

ويأتي ذلك بعد أن تقدم الفرع الروسي لـ "غوغل" إلى محكمة التحكيم ببلاغ عن إفلاسه و"استحالة الوفاء بالتزاماته المالية".

المصدر: RT

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