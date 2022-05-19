البنتاغون يأمل في "الاقتراب من حل دبلوماسي" في أوكرانيا بعد مكالمة ميلي وغيراسيموف

أبدى جنرال بارز في البنتاغون أمله في أن تسهم المكالمة بين رئيسي الأركان الأمريكي والروسي، مارك ميلي وفاليري غيراسيموف، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا.

وصرح قائد القيادة الأوروبية الأمريكية والقوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال تود دي وولترز، للصحفيين في بروكسل، اليوم الخميس عقب الإعلان عن إجراء أول مكالمة بين ميلي وغيراسيموف منذ بدء النزاع في أوكرانيا: "أعتقد أننا نسعى جميعا إلى أن تصبح الدبلوماسية في المقام الأول، وبعد إجراء هذا الاتصال، آمل أن نقترب نتيجة له خطوة واحد من التوصل إلى حل دبلوماسي".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن القيادة الأوروبية الأمريكية التي تتخذ من شتوتغارت الألمانية مقرا لها تشرف على الخط الساخن الذي تم إنشاؤه بين عسكريي روسيا والولايات المتحدة منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، بهدف تفادي سوء التقديم ومنع توسع رقعة النزاع.

وجرى الاتصال بين غيراسيموف وميلي اليوم بعد مكالمة أخرى جمعت في 13 مايو وزيري الدفاع الروسي والأمريكي سيرغي شويغو ولويد أوستن، لأول مرة منذ بدء النزاع الحالي في أوكرانيا.

المصدر: "تاس" + "رويترز"