 
مباشر

ألمانيا تجرد مستشارها الأسبق من امتيازات رسمية لرفضه قطع علاقاته بروسيا

أخبار العالم

ألمانيا تجرد مستشارها الأسبق من امتيازات رسمية لرفضه قطع علاقاته بروسيا
AP
المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t22t

جرد البرلمان الألماني "بوندستاغ"، الخميس، المستشار الأسبق غيرهارد شرودر من جزء من امتيازات رسمية، بسبب تشبثه برفض قطع علاقاته مع شركات طاقة روسية عملاقة.

وبموجب القرار، سيتم إغلاق مكتب شرودر البالغ من العمر 78 عاما في البرلمان، بناء على طلب أحزاب الائتلاف الحاكم، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة، كما يضمن أن الموظفين الباقين لشرودر سيتولون مهام أخرى.

وفي الوقت نفسه، سيستمر استحقاق شرودر للمعاش التقاعدي وتوفير أفراد الحماية الشخصية من قبل الشرطة.

وأيد تحالف المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلغاء المعاش التقاعدي لشرودر، الذي ينتمي إلى حزب المستشار الحالي أولاف شولتس، "الاشتراكي الديمقراطي".

ويتهم التحالف شرودر "بالإضرار بسمعة ألمانيا الدولية من خلال استمرار العلاقات مع روسيا حتى بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

ورفض شرودر الذي تولى منصب مستشار ألمانيا بين عامي 1998 و2005، الاستقالة من المناصب التي يتولاها في شركتي "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتين للطاقة على الرغم من الاحتجاجات ضده في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
ألمانيا
ألمانيا "تعاقب" مستشارها الأسبق شرودر لرفضه قطع علاقاته بروسيا

وحاول المستشار الألماني الحالي، أولاف شولتس، حض الزعيم السابق على التخلي عن وظائفه في روسيا لكن دون جدوى.

المصدر: د ب أ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا