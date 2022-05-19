ألمانيا تجرد مستشارها الأسبق من امتيازات رسمية لرفضه قطع علاقاته بروسيا

جرد البرلمان الألماني "بوندستاغ"، الخميس، المستشار الأسبق غيرهارد شرودر من جزء من امتيازات رسمية، بسبب تشبثه برفض قطع علاقاته مع شركات طاقة روسية عملاقة.

وبموجب القرار، سيتم إغلاق مكتب شرودر البالغ من العمر 78 عاما في البرلمان، بناء على طلب أحزاب الائتلاف الحاكم، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة، كما يضمن أن الموظفين الباقين لشرودر سيتولون مهام أخرى.

وفي الوقت نفسه، سيستمر استحقاق شرودر للمعاش التقاعدي وتوفير أفراد الحماية الشخصية من قبل الشرطة.

وأيد تحالف المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلغاء المعاش التقاعدي لشرودر، الذي ينتمي إلى حزب المستشار الحالي أولاف شولتس، "الاشتراكي الديمقراطي".

ويتهم التحالف شرودر "بالإضرار بسمعة ألمانيا الدولية من خلال استمرار العلاقات مع روسيا حتى بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

ورفض شرودر الذي تولى منصب مستشار ألمانيا بين عامي 1998 و2005، الاستقالة من المناصب التي يتولاها في شركتي "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتين للطاقة على الرغم من الاحتجاجات ضده في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.

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وحاول المستشار الألماني الحالي، أولاف شولتس، حض الزعيم السابق على التخلي عن وظائفه في روسيا لكن دون جدوى.

المصدر: د ب أ