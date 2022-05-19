المخابرات الألمانية تقارن نشاط الجواسيس في البلاد حاليا بفترة الحرب الباردة

أكد رئيس المكتب الفدرالي لحماية الدستور الألماني توماس هالدينفانغ، أن "نشاط التجسس في ألمانيا مرتفع للغاية، ويصل حاليا إلى مستوى الحرب الباردة".

وقال رئيس جهاز المخابرات في تصريح لقناة "N-tv": "نسجل اليوم مستوى من التجسس ضد ألمانيا على الأقل على مستوى الحرب الباردة، إن لم يكن أعلى بكثير".

وأضاف، أنه "في عالم توجد فيه عقوبات صارمة وصفقات أسلحة مفتوحة، ستكون هناك عقبات أقل أمام التجسس والتخريب والتأثير غير القانوني".

وتابع: "تكثر المؤشرات على مواجهة جديدة بين الدول الديمقراطية والدول الاستبدادية".

المصدر: "إنترفاكس" + "N-tv"