"جيروزاليم بوست": غانتس إلى الولايات المتحدة تزامنا مع زيارة بن سلمان

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، بعد يوم على لقاء الأخير مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

إقرأ المزيد

وناقش غانتس مع سوليفان، بحسب "جيروزاليم بوست"، التهديد الذي يمثله الملف النووي الإيراني والتقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية بشأنه.

ويأتي الاجتماع بعد أقل من يوم من لقاء سوليفان مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

كما التقى بن سلمان يوم أمس، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي من المقرر أن يلتقي غانتس اليوم الخميس.

وأدى توقيت كلا الاجتماعين إلى تكهنات بأن إسرائيل كانت تنسق الخطوات التالية بشأن إيران مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

.@gantzbe in DC for meetings with @jakejsullivan and @SecDef same time as dep. Saudi defense minister @kbsalsaud is there meeting exactly the same people.

Coincidence or US-Israel-Saudi coordination taking place just below the surface? pic.twitter.com/Z5Gaxj4wqY — Yaakov Katz (@yaakovkatz) May 19, 2022

وتأتي زيارة وزير الدفاع في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والقوى الغربية بشأن برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود.

المصدر: جيروزاليم بوست