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"جيروزاليم بوست": غانتس إلى الولايات المتحدة تزامنا مع زيارة بن سلمان

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Globallookpress
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التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، بعد يوم على لقاء الأخير مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

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وناقش غانتس مع سوليفان، بحسب "جيروزاليم بوست"، التهديد الذي يمثله الملف النووي الإيراني والتقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية بشأنه.

ويأتي الاجتماع بعد أقل من يوم من لقاء سوليفان مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

كما التقى بن سلمان يوم أمس، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي من المقرر أن يلتقي غانتس اليوم الخميس.

وأدى توقيت كلا الاجتماعين إلى تكهنات بأن إسرائيل كانت تنسق الخطوات التالية بشأن إيران مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة وزير الدفاع في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والقوى الغربية بشأن برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود.

المصدر: جيروزاليم بوست

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