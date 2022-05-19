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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض طائرة فلسطينية مسيرة في سماء قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن قواته رصدت قبل قليل قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، مشيرا إلى أن "القطعة الجوية تحت مراقبة وحدات المراقبة الجوية طيلة الحادث ولم تخرق المجال الجوي الإسرائيلي".

المصدر: RT

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