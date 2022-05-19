سيئول تتابع خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما المشعة

قالت سيئول، اليوم الخميس، إنها ستتابع مع طوكيو والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما المشعة.

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وأشارت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إلى أنها ستكثف اتصالاتها مع اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن إطلاق طوكيو المخطط للمياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط لمعالجة المخاوف الصحية والأمنية.

وأكدت أنها لا تزال ملتزمة بجهودها من أجل إفراج اليابان الآمن عن المياه الملوثة من المحطة بما يتماشى مع "القوانين والمعايير الدولية" القائمة على "منظور علمي وموضوعي".

ومنحت هيئة التنظيم النووي اليابانية، الموافقة المبدئية على خطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية لتصريف المياه من المحطة بدءا من أوائل عام 2023 تقريبا.

وتم تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مراجعات السلامة بشأن إطلاق المياه المخطط له.

المصدر: "يونهاب"