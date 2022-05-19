الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا يتزوج للمرة الثالثة

عقد الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قرانه على الأخصائية في علم الاجتماع روزانجيلا دا سيلفا، والتي تصغره بـ 21 عاما.

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وحضر هذا الحدث الذي لم يسمح للصحافة بتغطيته، نحو 200 مدعو بينهم سياسيون وفنانون تم إبلاغهم قبل يوم فقط بمكان إقامة الزفاف.

ووفقا لوسائل إعلام برازيلية، صدرت تعليمات للمدعوين بترك هواتفهم المحمولة قبل دخولهم الى القاعة.

وحضرت الحفلة، الرئيسة السابقة ديلما روسيف والحاكم السابق لساو باولو المرشح لتولي منصب نائب الرئيس في حال فوز لولا، جيرالدو ألكمين والمغني جيلبرتو جيل.

يذكر أن هذا هو ثالث زواج للولا الذي ترمل مرتين.

وزوجة لولا الجديدة المعروفة بـ "جانجا" (55 عاما) ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة وعضو منذ فترة طويلة في حزب العمال (يسار).

وكانت روزانجيلا دا سيلفا ضمن الناشطين الذين ظلوا لمدة 18 شهرا أمام السجن وزارت لولا عدة مرات حتى إطلاق سراحه في نوفمبر 2019.

المصدر: أ ف ب