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الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية

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الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته اعتقلت الليلة الماضية 13 "مطلوبا" في أنحاء الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه خلال عملية الاعتقالات جرت اشتباكات في موقعين.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي فإنه "خلال عملية اعتقال مطلوبين في قرية بيت ريما شمالي غرب رام الله في الضفة الغربية، قام عشرات الفلسطينيين بإلقاء الحجارة والألعاب النارية تجاه عناصر الجيش والذين بدورهم ردوا عليهم باستخدام وسائل لفض المظاهرات".

وأضاف البيان أن "اشتباكات اندلعت خلال عملية اعتقال في مخيم عين بيت الماء، حيث ألقيت حجارة وعبوات ناسفة تجاه قوات الجيش الاسرائيلي وسمعت أصوات انفجارات، ورد عناصر الجيش من قبلهم عليها باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات"، مؤكدا عدم وجود إصابات بين قوات الأمن الإسرائيلي. 

المصدر: i24news

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