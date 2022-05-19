أول تعليق للشرطة الإيرانية على الاحتجاجات الأخيرة في البلاد

قال العميد قاسم رضائي نائب قائد الشرطة الإيرانية إنه عندما يحتج السكان على غلاء السلع وقلتها، فهم على حق، لكن الخصوم ومن يريد السوء للبلاد يستغلون المطالب التي يطرحها الشارع بهدوء.

وأكد "أننا سنواجه هؤلاء بجدية ولا يمكننا التسامح معهم"، مشيرا إلى "أننا لن نتحمل التجمعات غير القانونية والأعمال التخريبية والإضرار بالممتلكات الشخصية والحكومية".

وأضاف: "نحن نواجه هذه الحركات بطلب من المواطنين ووفق القانون"، مبينا أن "بعض المتظاهرين لم يكونوا على دراية بحقيقة الخطة الاقتصادية الأخيرة وتفاصيلها والبعض كانت لديه توقعات وجاء ليعبر عنها وتم توجيه هؤلاء وحاليا لا نعاني من مشكلة أمنية خاصة".

المصدر: RT

