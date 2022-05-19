تل أبيب.. السجن 13 شهرا لرجل هدد بقتل نتنياهو

حكمت محكمة إسرائيلية، بالسجن 13 شهرا على أحد سكان بلدة بئر السبع بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها عن رغبته في قتل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

إقرأ المزيد

وحكم على آشر بن دافيد، في البداية، بثمانية أشهر من الخدمات الاجتماعية وغرامة قدرها 445 دولارا، وفقا لتايمز أوف إسرائيل.

ومع ذلك، قدم الادعاء استئنافا، بحجة أن قرار المحكمة كان متساهلا للغاية، وهو القرار الذي قبلته محكمة بئر السبع المركزية.

واعترف المتهم بأنه غرد في عام 2020: "هل يعلم أحد بوجود استعدادات لاغتيال رئيس الوزراء؟ أود المشاركة ... يبدو أن الوقت قد حان".

وبعد عدة أيام، نشر بن دافيد تغريدة أخرى موجهة إلى نجل نتنياهو يائير، قائلا: "يائير، يا صديقي، أنت عصبي، ما بك، هل بيتك يهتز؟ الجدران رقيقة، يمكنني سماع دقات قلبك".

وقال الادعاء، وفقا لأخبار القناة 12 الإسرائيلية، إنه "يجب على كل شخص أن يعرف قبل أن يجرؤ على إلقاء مثل هذه التعليقات، أنه سيتلقى عقوبة قاسية".

المصدر: i24 news