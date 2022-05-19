الإعلام الإسرائيلي: القبة الحديدية تخطئ في تحديد الهوية وتطلق صاروخين على طائرة صديقة

أفاد موقع ynet الإسرائيلي بأن القبة الحديدية أطلقت اليوم الخميس صاروخين اعتراضيين على طائرة تابعة للقوات الجوية بسبب "خطأ في تحديد الهوية".

وذكر الموقع أنه "عند الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي، انطلق جهاز الإنذار في عدة تجمعات بالمنطقة الشمالية، وأمر السكان بعد ذلك بدخول الغرف المحمية لمدة 10 دقائق. بعد أن أصبح واضحا أن هذه كانت عمليات إطلاق اعتراضية بسبب خطأ في تحديد الهوية، سمح لهم بالعودة إلى الروتين".

وأكد الموقع أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أن سلاح الجو يحقق في الحادث.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بسبب خطأ في تحديد الهوية، أطلقت مقاتلات الدفاع الجوي صواريخ اعتراضية ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذار".

وأكد مصدر عسكري أنه "لم يكن هناك أي اختراق لهدف جوي من الأراضي اللبنانية داخل الأراضي الإسرائيلية".

المصدر: Ynet