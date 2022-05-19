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الداخلية الروسية: وضع قائدي كتيبة "آزوف" المتطرفة على قائمة المطلوبين

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الداخلية الروسية: وضع قائدي كتيبة
Globallookpress Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة (صورة أرشيفية)
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وضعت وزارة الداخلية الروسية كلا من قائدي كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية المتطرفة، سيرغي فيليتشكو وقنسطنطين نيميتشيف على قائمة المطلوبين.

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وتشير قاعدة البيانات التابعة لوزارة الداخلية الروسية إلى أن فيليتشكو ونيميتشيف (مواليد 1994 و1996 على التوالي) والمقيمين في منطقة خاركوف مطلوبان على ذمة قضايا جنائية استنادا لبيانات التحقيق التي تؤكد تورطهما في مقتل ما لا يقل عن 8 عسكريين روس.

وكتيبة "آزوف" هي ميليشيا يمينية متطرفة من النازيين الجدد تابعة للحرس الوطني الأوكراني، ومقرها مدينة ماريوبول، وقد قاتلت في دونيتسك إلى جانب النظام في كييف ضد دونيتسك، وتم دمج "آزوف" في الحرس الوطني الأوكراني في عام 2014، واكتسبت الكتيبة اهتماما كبيرا في 2015-2016 وحصلت على تعاطف كبير من الحركات النازية الجديدة المشابهة، واشتهرت كذلك باستخدامها رموزا نازية.

المصدر: نوفوستي

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