رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن أن بلاده تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده لا تنتج الوقود النووي المخصب بنسبة 20 بالمائة فقط لمفاعل طهران بل تعمل أيضا على إنتاج وقود مخصب بنسبة 60 بالمائة.

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وقال إسلامي يوم الأربعاء في اجتماع متخصص في تطوير التكنولوجيا النووية: "إن محاولات الأعداء للقيام بأعمال تخريب في قطاع التكنولوجيا النووية الإيرانية قد حولها الى الخط الأمامي لجبهة المواجهة".

ومضى مساعد الرئيس، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في هذا السياق قائلا: "إن علماءنا... قاموا بإنجاز التخصيب بنسبة 20 بالمائة وهو ما يحتاجه مفاعل طهران ونحن اليوم لا ننتج الوقود المخصب بنسبة 20 بالمائة فقط بل نعمل على إنتاج الوقود المخصب بنسبة 60 بالمائة أيضا".

وتطرق إسلامي في حديثه الى منتوجات قطاع الصحة والأدوية المشعة، وأعلن عن التحرك نحو البلازما العلاجية، كما لفت إلى الدور المهم جدا للماء الثقيل وقال: للأسف إن أعداءنا يحاولون منعنا من ذلك بحجة أننا نريد استخدامه في إنتاج السلاح النووي"، مشيرا أيضا إلى أن بلاده لو لم تدخل مجال التكنولوجيا النووية، لكانت الآن متخلفة كثيرا في هذا المجال.

المصدر: إرنا