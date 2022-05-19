الجيش الإسرائيلي: تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى جاء بعد إطلاق صواريخ اعتراض عن طريق الخطأ

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "نتيجة خطأ في التشخيص أطلق مقاتلو الدفاع الجوي صواريخ اعتراض مما تسبب في تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى"، مؤكدا عدم حصول خرق جوي من لبنان.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "نتيجة غلط في التشخيص أطلق مقاتلو الدفاع الجوي صواريخ اعتراض مما سبب في تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى. حالة اعتيادية طبيعية في الجبهة الداخلية. لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان".

#عاجل نتيجة غلط في التشخيص أطلق مقاتلو الدفاع الجوي صواريخ اعتراض مما سبب في تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى.



حالة اعتيادية طبيعية في الجبهة الداخلية.



لم تخرق اي قطعة جوية معادية المجال الجوي الاسرائيلي من لبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2022

وكانت مراسلة RT، قالت إن السكان الجليل أفادوا بسماع دوي انفجارات عقب صافرات إنذار انطلقت، شمال مدينة عكا في الجليل الغربي، دون معرفة الأسباب.

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بعد أن اخترقت الأجواء الشمالية من جنوب لبنان.

المصدر: RT