"سنحول أقوالنا إلى حقيقة".. الصين تحذر الولايات المتحدة

قال يانغ جيه تشي رئيس ديوان الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إن بلاده ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها الوطنية في حال تدخل أمريكي بشؤونها الداخلية.

وذكرت وزارة الخارجية، أن المسؤول الصيني شدد في حديث هاتفي مع جاك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، على أن واشنطن قامت خلال فترة من الزمن، باتخاذ العديد من "الإجراءات والتصريحات غير الصحيحة" للتدخل في الشؤون الداخلية للصين والإضرار بمصالح بكين.

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وأضاف: "ستتخذ الصين إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية، وسنحول أقوالنا إلى حقيقة".

وأشار السياسي الصيني إلى أن، قضية تايوان هي الأهم والحساسية والأكثر أهمية في العلاقات الصينية- الأمريكية، وشدد على أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على لعب "ورقة تايوان" واستمرت في "المسار الخاطئ"، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى "وضع خطير". وقال: "نحث الولايات المتحدة على فهم الموقف بوضوح، والتقيد الصارم بالتزاماتها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي