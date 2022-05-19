لحظة بلحظة.. اليوم الـ85 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دخلت العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا يومها الـ85، حيث تواصل القوات الروسية استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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