لحظة بلحظة.. اليوم الـ85 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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دخلت العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا يومها الـ85، حيث تواصل القوات الروسية استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
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