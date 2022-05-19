قنصلية روسيا في هيوستن تتمكن من فك تجميد حسابها المصرفي

قال ألكسندر زاخاروف القنصل العام الروسي في مدينة هيوستن، إن القنصلية في هذه المدينة الأمريكية تمكنت من حل موضوع استئناف حصولها على الخدمات المصرفية.

وذكر القنصل، أنه تم تعليق هذه الخدمات من الجانب الأمريكي منذ مارس الماضي.

وأضاف القنصل، في حديث لوكالة "نوفوستي": "قبل عدة أيام، تلقينا رسالة حول الموافقة على فتح الحساب المصرفي".

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ويشار إلى أن مصرف "بنك أوف أمريكا"، قام في مارس الماضي وعلى خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بتجميد حسابات القنصليات الروسية في هيوستن ونيويورك.

وفي وقت سابق، أعلنت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، عن حل هذه المشكلة.

المصدر: نوفوستي