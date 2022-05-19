5 جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية

أفادت وسائل إعلام محلية بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق نار قرب حرم جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وقال الفرع المحلي لإذاعة "سي بي إس" إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة، حيث أصيب أحدهم وهو رجل يبلغ من العمر 28 عاما بـ14 طلقة نارية، فيما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما بسبع طلقات، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بطلقة في الصدر.

وأضافت القناة أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

BREAKING: At least five people have been shot near Temple University's campus in North Philadelphia, police sayhttps://t.co/MGTvnMDHCZ — CBS Philly (@CBSPhilly) May 19, 2022

المصدر: وكالات