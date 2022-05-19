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5 جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية

أخبار العالم

5 جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية
Legion-Media
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام محلية بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق نار قرب حرم جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وقال الفرع المحلي لإذاعة "سي بي إس" إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة، حيث أصيب أحدهم وهو رجل يبلغ من العمر 28 عاما بـ14 طلقة نارية، فيما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما بسبع طلقات، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بطلقة في الصدر.

وأضافت القناة أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

المصدر: وكالات

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