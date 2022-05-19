طوكيو تنوي منح كييف 300 مليون دولار أخرى

قررت الحكومة اليابانية تخصيص 300 مليون دولار أخرى، كمساعدة مالية لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

ووفق ما أعلنه التلفزيون الياباني العام يوم الخميس، من المقرر الإعلان رسميا عن المساعدات الأسبوع المقبل، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لليابان.

ومع هذه المساعدة، يرتفع المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية لأوكرانيا من اليابان إلى 600 مليون دولار.

كما أشارت القناة إلى أن السلطات اليابانية ستواصل أيضا دراسة مسألة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا بشكل مفصّل.

المصدر: تاس